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AnadoluJet, THY`den Ayrılıyor

ANADOLUJET, THY`DEN AYRILIYOR

Türk Hava Yolları yönetimi, düşük maliyetli taşıyıcı markası AnadoluJet'i bünyesinden çıkararak yeni bir şirket yapmayı planlıyor.

Tarih : 15 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Anadolujet, Thy`den Ayrılıyor(5/10)1

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yönetim kurulunun talebi doğrultusunda AnadoluJet`in ayrı bir şirkete dönüştürülmesinin değerlendirildiğini ve yıl sonunda karar verileceğini belirtti. Forbes yazarı Martin Rivers'ın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüşmesine dayandırarak aktardığı habere göre AnadoluJet'in ayrılmasıyla ilgili yönetim kurulunun değerlendirme talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bilal Ekşi, kararın yıl sonunda verileceğini ve bu noktada AnadoluJet'in filosunun geliştirilmesiyle ilgili planların da yapılacağını açıkladı. Ekşi, firmanın ayrılması durumunda genişlemesini THY'den ikinci el uçak alarak gerçekleştirebileceğini de belirtti. Kabin içlerinin de bu doğrultuda yerel standartlara göre düzenlenmesi muhtemel.

PEGASUSLA REKABET

Çoğunluğu Ankara Esenboğa Havalimanından olmak üzere AnadoluJet adına THY ve SunExpress'ten an itibarıyla 32 adet Boeing 737-800 uçakla sefer yapılıyor. AnadoluJet aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını da kullanıyor.Rivers'ın haberine göre Sabiha Gökçen'i ana üssü olarak kullanan ve Esenboğa'yı da kullanarak büyüme hamlesine hız veren bir başka düşük maliyetli taşıyıcı Pegasus karşısında AnadoluJet rekabetçi bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

AVRUPA'YA 4 YENİ ROTA EKLENDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "AnadoluJet, ayrı bir şirket olarak konumlandırılırsa Ankara'yı da hub olarak kullanabilir. Şu anda AnadoluJet uluslararası seferlerini Ankara'dan kolaylıkla yapabiliyor. Bu yıl, THY de Avrupa'ya Ankara'dan dört adet yeni rota ekleyerek talebin nasıl gerçekleştiğini izliyor." açıklamasında bulundu.

Pegasus'un halihazırda Ankara'da konuşlandırdığı beş uçak Almanya, Avusturya, Ukrayna ve Ürdün'e seferler yapıyor. Firmanın Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen de Esenboğa'nın büyüme için olgunlaştığını belirtmişti. Forbes'a göre Türk Hava Yolları şu anda AnadoluJet ve SunExpress filosu da dahil olmak üzere 293 uçağa sahip ve Türkiye'nin en büyük havaalanı olan ve uluslararası uçuş trafiğindeki transit noktası konumundaki İstanbul Atatürk Havalimanını ana üssü olarak kullanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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