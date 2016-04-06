

13 Nisan tarihinde yapılması planlanan bir şenlik ile ilgili hazırlanan afişler, öğrenciler tarafından Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhaneye asılmak istendi. Özel güvenlik görevlilerinin afiş asmanın yasak olduğunu söylemesi üzerine öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bir süre devam eden arbede sonucunda öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında zaman zaman gerginlik yükseldi.







ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI







Yaşanan arbede sırasında Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Diren Yılmaz isimli öğrenci ise bir anda yere yığıldı. Uzun süre yerde hareket edemeyen öğrenci için diğer öğrenciler tarafından ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan öğrenciyi Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenciler yaşanan arbede sonrası kısa bir açıklama yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.