

Çevik kuvvet polisleri öğrencilere biber gazıyla müdahale etti, 2 öğrenci gözaltına alındı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, öğrencilerin kantine astıkları afişleri söken özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından gelen çevik kuvvet polisleri öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Olay öğle saatlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi kantininde meydana geldi. Öğrenciler, kantin camlarına astıkları savaş karşıtı afişleri sökmek isteyen özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Afişleri söktürmek istemeyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Kısa süre sonra da çevik kuvvet polisleri kantine geldi. Polis öğrencilere müdahalede bulundu. Fakülte bahçesine kaçan öğrenciler sandalye atınca polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından 2 öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı, diğer öğrenciler ise kaçtı