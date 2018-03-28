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Anadolu Farm'ın Kurucusu Tutuklandı
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Anadolu Farm'ın Kurucusu Tutuklandı

ANADOLU FARM'IN KURUCUSU TUTUKLANDI

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tutuklandı.

Tarih : 28 Mart 2018, 16:10
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Kayseri merkezli yaklaşık faal 4500 ortağı bulunan, 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan 'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm' şirketinin kurucusu İsa Karademir, bugün yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İsa Karademir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 FİRMA ÇALIŞANI VE YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI

Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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