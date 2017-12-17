Tahincioğlu Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes, başantrenör Velimir Perasovic ve oyuncu Edo Muric ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Anadolu Efes, Başantrenör Velimir Perasovic ve Sloven kısa forvet Edo Muric ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"PERASOVİC DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR"

"2016-17 sezonu başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile görüşülmüş ve Perasovic dönemi sona erdirilmiştir.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 17 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacağımız karşılaşmada takımızın başında yardımcı antrenörlerden Agusti Julbe görev yapacaktır.

Sayın Velimir Perasovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

MURIC İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Sloven oyuncu Edo Muric ile de yollarını ayıran Anadolu Efes, şu açıklamayı yaptı;

"2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Edo Muric ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır.

Turkish Airlines Euroleague maçlarımızda forma giyen Muric, sekiz karşılaşmada 2,0 sayı, 2,0 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Edo Muric'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Kaynak: haberinburada