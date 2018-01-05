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Anadolu Efes'in Yollarını Ayırdığı Josh Adams, Beşiktaş Sompo Japan'a Transfer Oldu

ANADOLU EFES'İN YOLLARINI AYIRDIĞI JOSH ADAMS, BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN'A TRANSFER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, bugün Anadolu Efes ile yollarını ayıran Josh Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 22:00
Puan Ver : Anadolu Efes'in Yollarını Ayırdığı Josh Adams, Beşiktaş Sompo Japan'a Transfer Oldu(5/10)1

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, bugün Anadolu Efes ile yollarını ayıran Josh Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

1 BUÇUK YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Josh Adams ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Josh Adams ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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