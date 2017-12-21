Fellaini'den Beşiktaş'a Mesaj: Geliyorum
Anadolu Efes'in Kötü Gidişine Ergin Ataman Da Dur Diyemedi
Süper Lig Ekipleri, Emmanuel Emenike İçin Sıraya Girdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İlk Transferini Yaptı
Bayern Münih'in Yıldızından Küstah Beşiktaş Çıkışı
Bakan Tüfenkci: Ürün İhtisas Borsası Kurulacak
Bakan Ağbal: Taşeron Düzenlemesini Yılbaşından Önce Hayata Geçireceğiz
Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih, Golcü Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Emanet Gözlükle Geldi, 30 Bin Lirayı Alıp Gitti
Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih, Kupada Çeyrek Finale Yükseldi
Real Madrid'te Ronaldo Sakatlığından Dolayı İdmanı Yarıda Bıraktı
Suudi Arabistan Düğmeye Bastı! 2018 Yılında Nükleer Reaktör İçin Sözleşme İmzalanacak
Milletvekili Saffet Sancaklı: 4 Büyükler Yakında Küme Düşürülecek
Manchester Cityli Sterling'e Saldıran Taraftara Hapis Cezası
Dursun Özbek Müjdeyi Verdi! Galatasaray Beyaz Perdeye Taşınıyor
Efsaneden Türkiye'ye Süper Yatırım! İşte İlk Şubesini Açacağı İl
Moussa Sow, Süper Lige Dönüyor!
Eski Baldızıyla Pişti Olan Alişan, Resmen Nispet Yaptı
Fahreddin Paşa'nın Medine Savunmasını Nihat Hatipoğlu Yıllar Önce Böyle Anlatmış
Sosyal Medyaya Damga Vuran Doğu Ekspresi Seferlerinde Patlama Yaşanıyor

Anadolu Efes'in kötü gidişine Ergin Ataman da dur diyemedi

ANADOLU EFES'İN KÖTÜ GİDİŞİNE ERGİN ATAMAN DA DUR DİYEMEDİ

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Rusya'nın Khimki Moskova ekibine 86-68 mağlup oldu.

Tarih : 21 Aralık 2017, 04:50
Puan Ver : Anadolu Efes'in Kötü Gidişine Ergin Ataman Da Dur Diyemedi(8/10)4

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Khimki Moskova ekibine konuk oldu.

İLK ÇEYREĞİ KHIMKI ÖNDE TAMAMLADI

Khimki Moskova, sahasındaki maça 5-0 ile başlasa da temsilcimiz Anadolu Efes, 7:18 kala skoru 5-9'a getirdi. Shved ve Gill'in etkili oyunuyla Khimki tekrar 6:05 kala 11-9'luk skoru yakaladı. 3:51 kala da ev sahibi ekip üst üste dış şut isabetleri ile skoru 20-13'e getirdi. Dunston ve Simon ile etkili olan temsilcimiz, 2:29 kala skoru 22-19 yaptı. Savunmada top çalmalar ile etkili olan Khimki, ilk çeyreği de 26-19 önde tamamladı.

İLK YARI 4 SAYI FARKLA BİTTİ

İlk çeyreğe göre çok daha düşük skorlu başlayan ikinci çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 32-23 Khimki üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin kalan bölümünde Simon ve Dunston ile tekrar etkili olan temsilcimiz son bölümde farkı azaltmayı başardı ve ilk yarı 37-33 sona erdi.Khimki Moskova'da Alexey Shved 8 sayı, 6 asist ile ilk yarının en etkili ismi olurken Vyaltsev, Malcolm Thomas, Anthony Gill de ilk yarıyı 5'er sayıyla tamamladılar.

Anadolu Efes'te Simon ürettiği 9 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Bryant Dunston 7, Errick McCollum 6 sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI 1'E İNDİRDİK

Üçüncü çeyreğe Khimki, skoru 40-33'e getirerek başlasa da seri yakalayan temsilcimiz 4:19 kala 43-46 üstünlüğü yakaladı. Çekişmeli geçen periyodun son bölümü 57-56 sona erdi.

Son periyoda etkili başlayan taraf ev sahibi Khimki oldu. Periyoda 13-2 ile başlayarak 6:27 kala 70-58 üstünlüğü yakaladılar. Oyunun kalan bölümünde bu farkı korumayı başaran ev sahibi ekip karşılaşmadan 86-68 galip ayrıldı.

Khimki Moskova'da Alexey Shved 25 sayı, 6 asist, 3 top çalma ile yıldızlaşırken Anthony Gill de 16 sayı, 6 ribauntlık performansla maçı tamamladı. Kenardan gelen Egor Vyaltsev de 12 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes'te Errick McCollum 20 sayıyla yıldızlaşırken Krunoslav Simon da 16 sayıyla oynadı. Bryant Dunston da 9 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkan isimlerden biri oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anadolu  Efes  İn  Kötü  Gidişine  Ergin  Ataman  Da  Dur  Diyemedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER