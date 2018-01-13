THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında Anadolu Efes, konuğu Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti ve bu sezonki 5. galibiyetine imza attı.

THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 104-95'lik skorla mağlup etti. Oldukça keyifli geçen mücadelede temsilcimizin yıldız oyuncusu Dragic 24 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. McCollum ise 20 sayı kaydetti. Konuk ekipte de 2013-2015 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Bjelica 15 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

ANADOLU EFES'İN NORMAL SEZONDAKİ 5. GALİBİYETİ

Bu sonuçla Anadolu Efes, normal sezonda 5. galibiyetini elde etti ve evinde üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı. Kızılyıldız ise 10. kez parkeden yenik ayrıldı.

Kaynak: haberinburada