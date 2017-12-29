ANADOLU EFES MUHTEŞEM BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI
THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Brose Bamberg karşısında 15 sayı geriye düşse de inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve parkeden 69-58 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Liginin 15. haftasında Alman temsilcisi Brose Bamberg'i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Periyodun son bölümünde Hickman ve Musli'nin boyalı alandan, Wright ve Staiger'in ise dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Brose Bamberg, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.
SOYUNMA ODASINA ANADOLU EFES 9 SAYI FARKLA GİTTİ
İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 26-17 önde geçti. Brown ile pota altından üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 23-28. Pota altında Anadolu Efes'e üstünlük kuran Alman temsilcisi, Hackett ve Zisis'in kaydettiği sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.
İkinci yarıya pota altından Hickman, Musli ve Rubit'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 15 sayıya (29-44) çıkardı. Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 42-48. Brose Bamberg, üçüncü çeyreği 48-44 önde geçti.
ANADOLU EFES SON ÇEYREKTE KENDİNE GELDİ
Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 32. dakikada öne geçti: 49-48. McCollum ve Dunston'ın basketleriyle farkı açan lacivert-beyazlılar, 37. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 64-53. Kalan bölümde Brown ve Simon ile sayılarak bularak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 69-58 kazandı.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kariyerindeki 200. maçına çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar