ANADOLU EFES, İSPANYA DEPLASMANINDA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'le karşılaşacak.
Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde iki hafta önce play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 17 galibiyet, 12 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. Ligde 22 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise liderliği garantiledi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar