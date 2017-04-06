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anadolu efes, ispanya deplasmanında

ANADOLU EFES, İSPANYA DEPLASMANINDA

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:22
Puan Ver : Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında(9/10)11


Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'le karşılaşacak.



Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



THY Avrupa Ligi'nde iki hafta önce play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 17 galibiyet, 12 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. Ligde 22 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise liderliği garantiledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Anadolu  Efes  İspanya  Deplasmanında    haber

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