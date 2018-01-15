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Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı rahat geçti

ANADOLU EFES, GALATASARAY ODEABANK'I RAHAT GEÇTİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde ilk yarının son haftasında derbi maçta Anadolu Efes, Galatasaray'ı 76-68 mağlup etti.

Tarih : 15 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti(5/10)1

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 15'inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı 76-68 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2'nci periyotta vites artıran Anadolu Efes, 22-17'lik çeyrek skoruyla devreye 3 sayı önde girdi: 40-37.

3'üncü periyotta Galatasaray Odeabank'ın hücum performansı düşerken, ev sahibi ekip bunu iyi değerlendirerek farkı 13'e çıkarttı: 60-47. Maçın final periyodunda Galatasaray Odeabank'ın geri dönüşüne rağmen ev sahibi ekip rakibine maç sonunda skor üstünlüğünü vermedi ve parkeden 76-68 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 10'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 10'uncu mağlubiyetini aldı.

OKTAY MAHMUTİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter ile yolların ayrılmasının ardından Başantenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına Anadolu Efes karşılaşmasıyla çıktı. Daha önce 2010-2012 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Mahmuti, Erman Kunter ayrılığı sonrası yeniden sarı-kırmızılı takım ile anlaşmıştı. Mahmuti ilk Galatasaray macerasındaki son maçında Ergin Ataman'ın başında bulunduğu Beşiktaş ile karşılaşırken, 2'nci dönemindeki ilk maçında ise yine Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ile karşılaşmış oldu.

ERGİN ATAMAN AYRILDIKTAN SONRA İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI MAÇA ÇIKTI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugün Galatasaray Odeabank karşısında maça çıkarken, 5 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele etti. Ergin Ataman, 2012 yılında Oktay Mahmuti'nin yerine Galatasaray'a gelmiş ve bu sezon başında takımdan ayrılmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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