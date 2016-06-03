

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek play-off final serisi bugün başlayacak.







Toplamda 4 galibiyete ulaşan takımın 2015-2016 sezonu şampiyonu olacağı serinin ilk maçı bugün Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.







Basketbolseverler, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçını Lig TV 3'ten canlı izleyebilecek.







İlk 4 maçın programı açıklanan serinin ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes, 5 Haziran Pazar günü de ev sahipliği yapacak. Serinin sonraki iki maçı ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da olacak. Ataşehir'deki salondaki maçlar 7 Haziran Salı ve 9 Haziran Perşembe günü oynanacak.







NORMAL SEZONUN LİDERİ ANADOLU EFES



Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta da kayıp yaşamadı.







Spor Toto Basketbol Ligi'nde normal sezonda 24 galibiyet, 6 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, ikili averajla Fenerbahçe'nin önünde ligi ilk sırada tamamladı.







Anadolu Efes'in play-off'ta çeyrek finalde rakibi Royal Halı Gaziantep oldu. Lacivert-beyazlılar iki maçta rakibi karşısında zorlansa da seriyi 2-0 geçerek yarı finale yükseldi.







Yarı finalde Darüşşafaka Doğuş'la eşleşen Anadolu Efes, rakibine galibiyet şansı tanımadı. Özellikle serinini birinci ve üçüncü maçında çift haneli farkları kapatarak rakibini yenen lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0 kazanarak finalist oldu.







Anadolu Efes, ligde oynadığı son 8 maçta da galip geldi. Lacivert-beyazlılar en son normal sezonun 26. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybetmişti.







FENERBAHÇE ZORLU EŞLEŞMEDEN ÇIKTI



Normal sezonu Anadolu Efes'le aynı galibiyeti alarak averajla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yorucu bir yarı final serisi oynadı.







Play-off çeyrek finalinde Muratbey Uşak Sportif'i 2 maçta da rahat geçen sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Odeabank'la karşılaştı. Serinin ilk iki maçını seyircisi önünde kazanan Fenerbahçe, olaylı geçen üçüncü maçta deplasmanda rakibine kaybetti.







Serinin dördüncü maçında 12 sayı geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı bilen sarı-lacivertliler, yorucu geçen yarı finali 3-1 galip bitirerek, final biletini kaptı.







BU SEZON 5. RANDEVU



Anadolu Efes ve Fenerbahçe bu sezon 5. kez birbirlerine rakip olacak.







Bu sezon oynanan 4 maçın üçünde Fenerbahçe, birinde ise Anadolu Efes sahadan galip ayrılmayı başardı.







İki takım arasında bu sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynanan ilk maçı Anadolu Efes sahasında 93-84 kazandı. İkinci devredeki maçı ise sarı-lacivertliler 76-69 galip bitirdi.







Anadolu Efes ve Fenerbahçe, THY Euroleague Top 16 turunda da iki kez karşılaştı. Bu iki maçtan da Fenerbahçe, sahadan galip ayrıldı.