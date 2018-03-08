Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, iç sahada karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında maça yeni transferi Sonny Weems'in basketleriyle etkili başladı. Fakat dış şutlarla oyunda dengeyi kuran Maccabi Tel Aviv karşısında ilk çeyrek 21-20 sona erdi.

SOYUNMA ODASINA ANADOLU EFES 1 SAYI GERİDE GİRDİ

İkinci çeyrekte Maccabi Tel Aviv skor üstünlüğünü eline geçirmeyi başardı. Konuk ekip periyot içinde farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da son bölümde tekrar Weems ile etkili olan temsilcimiz ilk yarıyı 42-43 kapattı.

İlk yarının en skorer ismi Anadolu Efes adına 15 sayı üreten Sonny Weems olurken Maccabi Tel Aviv'de de Pierre Jackson ve Michael Roll 9'ar sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.

Üçüncü çeyreğe Maccabi Tel Aviv etkili başladı ve ilk 2 dakika geçilirken farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Periyot içinde konuk ekip farkı büyük ölçüde korusa da son bölümde Dunston ile etkili olan temsilcimiz farkı azalttı ve üçüncü çeyrek 62-67 sona erdi.

SON BÖLÜMDE MACCABI FARKI AÇTI

Son çeyreğe de etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, farkı açmayı başardı ve son bölümüne rahat girdiği karşılaşmadan 81-94'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, EuroLeague'de oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılırken son 8 maçta da 7 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, 6 galibiyette kalırken Maccabi Tel Aviv 13. galibiyetini elde etti.

Temsilcimizde eski takımına karşı oynayan Sonny Weems ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Bryant Dunston 16, Toney Douglas 14, Errick McCollum 13 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv'de Pierre Jackson 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Michael Roll 16, Artsiom Parakhouski 14, DeShaun Thomas 12 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: haberinburada