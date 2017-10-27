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Anadolu Efes, Euroleague'in 4. Maçında CSKA Moskova'ya 80-98 Yenildi

ANADOLU EFES, EUROLEAGUE'İN 4. MAÇINDA CSKA MOSKOVA'YA 80-98 YENİLDİ

THY EuroLeague'in 4. haftasında CSKA Moskova'yı konuk eden Anadolu Efes rakibine 80-98 kaybetti ve galibiyet hasretine son veremedi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Anadolu Efes, Euroleague'in 4. Maçında Cska Moskova'ya 80-98 Yenildi(6/10)2

EuroLeague'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes'in kötü gidişatı devam ediyor. 4. haftada ligin favorilerinden CSKA Moskova'yı konuk eden Lacivert-Beyazlılar, büyük bölümünü geride götürdüğü karşılaşmadan 80-98 mağlup ayrıldı ve dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

CSKA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle başladı. CSKA Moskova, Sergio Rodriguez'in yönlendirdiği akıcı hücumlarla ilk 6 dakikayı 22-17 üstünlükle geçti. Bu bölümde hücum ribaundlarıyla ekstra şut şansları yakalayan Anadolu Efes, Rick Ledo ve Krunoslav Simon skorer oyunuyla rakibine tutundu ve ilk çeyrek 27-26 CSKA Moskova üstünlüğüyle bitti.

İLK YARI CSKA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Konuk ekip ikinci çeyreğe hızlı başladı. Fransız guard Leo Westermann birebir oyunlarından sayılar üreten CSKA Moskova, savunmada boyalı alanı tutmaya başlayınca devrenin bitimine 4 dakika kala fark ilk kez çift hanelere çıktı (34-44). Eski Darüşşafakalı Will Clyburn'ın skorer oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen CSKA, Krunoslav Simon'ın 16 sayı üretmesine rağmen ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.

KONUK EKİP FARKI GİTTİKÇE AÇTI

Rus ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. Bir başka yıldız guardı Nando de Colo'nun direksiyona geçmesiyle sayılar bulan CSKA, Othello Hunter ile pota altında hakimiyeti ele alınca çeyreğin bitimine 6 dakika kala fark 17'ye kadar çıktı. Bu bölümde Justin Doellman ile sayılar bulan temsilcimiz son çeyreğe 73-60 geride girdi.

RUS EKİBİ ZORLANMADAN KAZANDI

Son 10 dakikaya erken şut tercihleriyle başlayan Anadolu Efes, Josh Adams ve Krunoslav Simon'un skorer oyunuyla rakibine yaklaşmaya çalıştı ama Will Clyburn'ün penetrelerine çare bulunamayınca bitime 4 dakika kala fark yeniden 16 sayıya kadar çıktı. Kalan sürede yaptığı dengesiz hücumlarla CSKA Moskova'nın hızlı hücumlarına davetiye çıkaran Anadolu Efes parkeden 80-98 mağlup ayrıldı.

EN SKORER İSİM ANADOLU EFES'TEN KRUNOSLAV SİMON OLDU

Gecenin en skorer ismi Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon oldu. Hırvat oyuncunun 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik perofrmansı yenilgiye engel olmazken, CSKA Moskova'da maçın adamı seçilen Nando de Colo 18 sayı, 5 asist ve 1 ribaundla oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeauge'in 5. haftasında Unicaja Malaga'ya konuk olacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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