ANADOLU EFES, EUROLEAGUE'E KÖTÜ BAŞLADI
THY Euroleague'in 1. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Real Madrid'e 74-88'lik sonuçla mağlup oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. 28-19'luk periyot skoruyla, 2'nci periyota avantajlı giren İspanya temsilcisi, farkı korudu ve devreye 9 sayı önde girdi: 36-45. 2'nci yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 20-17'lik periyot skoruyla farkı indirdi ve son periyot öncesi galibiyet umutlarını artırdı: 56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18'lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti.
PEMBE TOP SAHADA
Mücadelede örnek bir davranış sergilendi. Her yıl farklı ünlü bir ismin desteklediği "Pembe top sahada" projesi kapsamında Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesinin hava atışı sembolik olarak pembe top ile yapıldı. Meme kanserinde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla yapılan hava atışını bu yıl da oyuncu Elçin Sangu yaptı.
SİNAN ERDEM'İN AİLESİ TRİBÜNDE
Anadolu Efes Spor Kulübü, Real Madrid mücadelesinde bir vefa davranışında bulundu. Lacivert-beyazlılar, bu yıl maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu'na ismini veren eski sporcu Sinan Erdem'in çocuklarını Real Madrid mücadelesinde ağırladı. Sinan Erdem'in çocukları Zeynep ve Ziya Erdem ve torunları mücadeleyi tribünden izledi.
Kaynak: haberinburada
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