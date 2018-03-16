ANADOLU EFES, ALMANYA'DA BROSE BAMBERG'E 88-79 MAĞLUP OLDU
Turkish Airlines Euroleague'in 26. maç döneminde temsilcilerimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Brose Bamberg'e 88-79 mağlup oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 26. maç döneminde deplasmanda konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 88-79 mağlup oldu.
Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve ilk 5 dakikalık bölümü 6-12 üstün geçti. Fakat kalan bölümde özellikle Brose Bamberg'in hücumdaki etkili oyunu çeyreğin 22-22 sona ermesine neden oldu.
ANADOLU EFES İLK YARIYI 3 SAYI GERİDE KAPATTI
Brose Bamberg, ikinci çeyreğe etkili başladı ve periyot içinde farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Fakat Errick McCollum ve Derrick Brown'ın etkili oyunuyla farkı azaltan temsilcimiz ilk yarı 44-41 geride kapattı.
Üçüncü çeyrekte Brose Bamberg, oyuna ağırlığını koydu ve periyot içinde farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Son bölümde temsilcimizin farkı azaltma çabaları sonucunda periyot 69-55 sona erdi.
Son çeyrekte temsilcimiz farkı azaltmayı başardı fakat çabaları yeterli olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmadan 88-79 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
- Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
- Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
- Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
- Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar