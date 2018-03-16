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Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu
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Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu

ANADOLU EFES, ALMANYA'DA BROSE BAMBERG'E 88-79 MAĞLUP OLDU

Turkish Airlines Euroleague'in 26. maç döneminde temsilcilerimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Brose Bamberg'e 88-79 mağlup oldu.

Tarih : 16 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu(10/10)6

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 26. maç döneminde deplasmanda konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 88-79 mağlup oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve ilk 5 dakikalık bölümü 6-12 üstün geçti. Fakat kalan bölümde özellikle Brose Bamberg'in hücumdaki etkili oyunu çeyreğin 22-22 sona ermesine neden oldu.

ANADOLU EFES İLK YARIYI 3 SAYI GERİDE KAPATTI

Brose Bamberg, ikinci çeyreğe etkili başladı ve periyot içinde farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Fakat Errick McCollum ve Derrick Brown'ın etkili oyunuyla farkı azaltan temsilcimiz ilk yarı 44-41 geride kapattı.

Üçüncü çeyrekte Brose Bamberg, oyuna ağırlığını koydu ve periyot içinde farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Son bölümde temsilcimizin farkı azaltma çabaları sonucunda periyot 69-55 sona erdi.

Son çeyrekte temsilcimiz farkı azaltmayı başardı fakat çabaları yeterli olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmadan 88-79 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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