Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

ANADOLU ADALET SARAYI'NDAKİ KAVGA VE CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA


Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Kavga ve Cinayet Güvenlik Kamerasında
Tarih : 27 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Kavga Ve Cinayet Güvenlik Kamerasında(6/10)2

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 3 gün önce bir cinayet davası sırasında taraflar arasında başlayan kavga cinayetle bitmişti. O anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILIYOR

Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası sırasında, taraflar arasında B Blok'ta bulunan kantinde kavga çıkmıştı. Kavganın ardından adliye dışına çıkan taraflardan, çay bahçesinde oturanların üzerine lüks bir otomobilden ateş açılmıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay sırasında Salih Hakyolu göğsünden, Barış Güngör (36) ise bacağından yaralanmıştı. Yaralılarından Salih Hakyolu (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulunmuştu. Kavga ve saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(38 yaşındaki Salih Hakyolu saldırıda hayatını kaybetmişti.)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Mıhça Akış (18) ile otomobilde bulunan Fahri Keklik (36), Yusuf Erdoğan (20), Hasan Özmen'i (21) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İşte gözaltına alınan şüpheliler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anadolu  Adalet  Sarayı  Ndaki  Kavga  Ve  Cinayet  Güvenlik  Kamerasında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER