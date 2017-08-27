Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 3 gün önce bir cinayet davası sırasında taraflar arasında başlayan kavga cinayetle bitmişti. O anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILIYOR

Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası sırasında, taraflar arasında B Blok'ta bulunan kantinde kavga çıkmıştı. Kavganın ardından adliye dışına çıkan taraflardan, çay bahçesinde oturanların üzerine lüks bir otomobilden ateş açılmıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay sırasında Salih Hakyolu göğsünden, Barış Güngör (36) ise bacağından yaralanmıştı. Yaralılarından Salih Hakyolu (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulunmuştu. Kavga ve saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(38 yaşındaki Salih Hakyolu saldırıda hayatını kaybetmişti.)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Mıhça Akış (18) ile otomobilde bulunan Fahri Keklik (36), Yusuf Erdoğan (20), Hasan Özmen'i (21) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İşte gözaltına alınan şüpheliler:

Kaynak: haberinburada