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ana avrat söven volkan neden sevk edilmedi?

ANA AVRAT SÖVEN VOLKAN NEDEN SEVK EDİLMEDİ?

Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, A Spor'da yayınlanan 'Futbol Meydanı' programına telefonla bağlanıp gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Dilmen'in satır başları şöyle:

Tarih : 12 Mayıs 2017, 09:57
Puan Ver : Ana Avrat Söven Volkan Neden Sevk Edilmedi?(5/10)7


"Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok yanlış ve verilen ceza az... Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden sevk edilmedi."



"Kararlar daha önceden alınıyor sonra bu 14 arkadaş uyguluyor. Kararları PFDK ve Tahkim değil, TFF Yönetim Kurulu veriyor. Bunlar gece yattıkları zaman nasıl uyuyorlar."



"Adaleti sağlamadığınız zaman Türkiye'de futbol, değil 500 milyon dolar, 4 milyar olsa ne olur?"



 



kaynak:sabah








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