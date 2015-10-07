

27 yaşındayken aşırı alkol yüzünden evinde ölü olarak bulunan Amy Winehoue'un hayatı belgesel oluyor.Türk insanı tarafından da oldukça beğenilen AMY'nin belgeseli ne kadar izlenecek şimdiden merak konusu.Eleştirmenlerden ve izleyenlerden tam not alan belgesel için filmin yapımcıları çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Belgeseli, bilinen öyküsünden farklı kılanın ise Amy Winehouse'un hikâyesini anlatma biçimi olduğunu söylediler.







“Bu filmin ana unsuru Amy ve onun yazdıklarının hikâyesi” diyen yönetmen Kapadia, “İnsanlar, Amy'nin yazdığı şarkı sözlerinin ve kişiliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında olmadı” derken, AMY'nin sevilmeyi isteyen bir kişinin hikâyesi” olduğunu da sözlerine ekliyor.







EN ÇOK HASILAT YAPAN BELGESEL







İngiltere tarihindeki tüm belgesel yapımlar içinde ilk haftasında en çok hasılat yapan ve Dünya çapında da 'ilk haftasında en çok hasılat yapan ikinci belgesel' unvanını alan “Amy” 16 Ekim'de sinemalarda.







Amy Winehouse belgeselinden ilk fragman yayınlan







2011 yılında 27 yaşındayken hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'ın ‘Amy‘ adlı belgeselinden ilk fragman yayınlandı.







Amy Winehouse Neden Öldü?







25 Temmuz 2011 Pazartesi 11:25







TV yapımcısı Danny Panthaki, Amy Winehouse'un ölümü ile ilgili bakın nasıl bir iddiada bulundu.







[Amy Winehouse Neden Öldü?]







23 Temmuz günü Londra'nın Camden semtindeki evinde ölü bulunan şarkıcı Amy Winehouse'un, polis "Henüz ölüm nedeni belli değil" dese de aşırı doz yüzünden yaşamını yitirdiği söyleniyordu.



