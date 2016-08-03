AMSTERDAM'DA PİTBULL DEHŞETİ
Amsterdam'da pitbull cinsi kopeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kızın yüzü parçalandı.
Amsterdam'da apartman binasının bahçesinde oynayan 6 yaşındaki kız çocuğu, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yüzünden ağır yaralandı.
Amsterdam'in Speelmanstraat sokağında meydana gelen olayda, pitbull cinsi köpek apartmanın bahçesinde oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. köpeğin sahibinin çabaları sonucu köpeğin ağzından kurtarılan çocuk, yüzünden ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük kızı ağır yaralayan köpeğe el koydu.
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