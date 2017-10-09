2018 Dünya Kupası'na gidememenin üzüntüsünü yaşayan Türkiye'ye, Ampute Futbol Milli Takımımızın İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı başarılar tam anlamıyla ilaç gibi geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona fırtına gibi başlayıp, sırasıyla Almanya'yı 7-0, Gürcistan'ı 9-0, İspanya'yı 4-0 yenen milli takımımız, çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya'yı 2-1'lik skorla devirip Avrupa'nın en iyi 4 ekibi arasına girdi.

"SÖZÜMÜZÜ SAHADA SÖYLERİZ"

Tüm ülkede büyük bir sevinç dalgasına yol açan bu başarıların ardından Ampute Milli Takımı Başantrenörü Uğur Özcan'la konuştuk... Özcan, daha önce de Dünya ve Avrupa üçüncülüğü kazandıklarını hatırlatarak, başarılarının tesadüfi olmadığının altını çizdi. Müthiş bir dayanışma ve inanç içinde olduklarını belirten Özcan, "Maçlar hiçbir zaman masada kazanılmaz. Biz sözümüzü sahada söyleriz. Alın teri ve inançla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

PRİM SORUSUNA CEVAP: BİZİM PRİMİMİZ AY-YILDIZLI BAYRAK

Uğur Özcan, "Kazandığınız başarıların karşılığında herhangi bir prim alıyor musunuz?" sorumuza ise bakın nasıl bir cevap verdi: "Bizim milli takımımızda bugüne kadar prim konuşulmadı, konuşulmaz da. Ay yıldızlı formayı giyen arkadaşlarımızın çoğu günlük hayatında toplu taşıma bileti ya da Akbil ile dolaşır. Kontörlü telefon kullanır ama bir gün olsun ağızlarına prim lafını almazlar. Bizim primimiz ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak. Sağolsunlar Spor Genel Müdürümüz devletin imkanları ölçüsünde bize destek veriyor.

Takım kadrosu ise şu şekilde:

ALİCAN KURUYAMAÇ: (Şahinbey BLD) - Trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetti.

FATİH KARAKUŞ: (Şahinbey BLD) - 5 yaşında iken elektrik çarpması sonucu kolu dirsekten kesildi.

MEHMET YUNSUR: (Şahinbey BLD) - Tarlada çalışırken sol ayağını saman makinesine kaptırdı.

FEYYAZ GÖZAÇIK: (Şahinbey BLD) - Doğuştan sağ bacağı yok.

MUHAMMET YEĞEN: (TSK Engelli SK) - Doğuştan bir bacağı kısa.

BARIŞ TELLİ: (İzmir BŞB) - 5 yaşında futbol oynarken ayağından araba geçti.

KEMAL GÜLEÇ: (TSK Engelli SK) - Şırnak'ta geçirdiği kazada ayağına taş düştü.

SERKAN DERELİ: (Pendik Belediye) - Doğuştan sol ayağı yok.

FATİH ŞENTÜRK: (Şahinbey Belediye): Motosiklet kazasında sol ayağını kaybetti

RAHMİ ÖZCAN: (Şahinbey Belediye): Doğuştan sağ bacağı yok.

ÖMER GÜLERYÜZ: (Yeditepe SK): Doğuştan sol ayağı kısa.

SELİM KARADAĞ: (Osmanlı Engelli SK): Doğuştan sağ kolu kısa.

OSMAN ÇAKMAK: (TSK Engelli SK) Şırnak'ta mayına basınca sol ayağını kaybetti.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada