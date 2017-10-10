AMPUTE MİLLİLERİN ATTIĞI GOL GALATASARAYLI GOMİS'İ COŞTURDU
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Ampute Milli Takımımızın İngiltere'ye attığı gol sonrası coştu, twitter'dan destek mesajı paylaştı.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı.
Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı müsabakayı takip eden yıldız oyuncu sevinme anından bir fotoğrafını takipçilerine aktararak, "Gol, haydi Türkiyem" yazılı bir paylaşımda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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