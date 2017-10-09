AMPUTE MİLLİ TAKIMI KAPTANI OSMAN ÇAKMAK: BİZİ DİĞER MİLLİ TAKIMLA KIYASLAMAYIN
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın kaptanı Osman Çakmak, "Bizi diğer milli takımla kıyaslamayın. Ben Emre Belözoğlu aşığı olduğum için 5 numara giyiyorum" dedi.
Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, İngiltere'yi 2-1 yenip Avrupa Şampiyonu oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KARİYERİMDEKİ İLK GOL BU"
Karşılaşmanın son anlarında attığı golle Millilere şampiyonluğu getiren kaptan Çakmak, "Bir şeyi ne kadar isterseniz Allah size yardımcı olur ya. Kupa için çok kişiye söz verdim. Kariyerimde hiç golüm yoktu. İlk golüm bu. Tekmeye kafa soktuk." dedi.
"BİZİ DİĞER MİLLİ TAKIMLA KIYASLAMAYIN"
A Milli Futbol Takımı ile kıyaslanmak istemediklerini dile getiren Çakmak, "Sabah çıkarken hocam 'İngilizler hiç yenilmemiş' dedi. 'Tamam da hocam, daha Türklerle oynamadılar ki' dedim. Bizi diğer milli takımla kıyaslamayın. Ben Emre Belözoğlu aşığıyım. O 5 giyiyor diye ben de giyiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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