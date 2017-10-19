Türkiye'yi gururlandıran Ampute Milli Takımının eski hocasına verilen 2 bin TL'lik maaş, MEB'de de öğretmenlik yaptığı için geri isteniyor.

Dünya şampiyonluğu ile Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımı'nın mimarına utanç verici bir dava açıldığı ortaya çıktı. 8 yılda 4 dünya üçüncülüğü kazandıran antrenör Halil İbrahim Köprülü'ye verilen 2 bin TL'lik maaş geri isteniyor. Gerekçe olarak Köprülü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda öğretmenlik yapması gösterildi. Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı müfettişler alınan ikinci maaşın memuriyet kanuna aykırı olduğunu rapor etti. Bunun üzerine de Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bugüne kadar alınan maaşın iadesi için dava açtı.

ESKİ BAŞKANA DA DAVA

Dava, Köprülü'yle de sınırlı kalmadı. Ampute Ligi'ni kuran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu eski başkanı Mustafa Gülpınar da bu kazanca aracı olmaktan dava açıldı. Federasyon, Köprülü'den bugüne kadar aldığı maaşın toplam tutarı olan 60 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor. Aynı şekilde Mustafa Gülpınar'dan da kurumu zarara uğratmaktan dolayı yüklü tazminat istendiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Mustafa Gülpınar, "Bu başarının esas mimarlarına böyle davalar açılması oldukça üzücü bir durum" diye konuştu.

BAŞARININ MİMARLARI

Köprülü, takıma dört dünya 3'üncülüğü, bir Avrupa 2'nciliği, bir de Euro Cup şampiyonluğu kazandırdı. Köprülü, bu süreçte aylık 2 bin TL maaş aldı. Ancak Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Köprülü'nün bu maaşını aradan geçen 8 yılın ardından hukuksuz buldu.

BU GÜNLERE KOLAY GELMEDİK

2008'de kişisel çabaları sonucu Futbol Federasyonu'yla imzalanan protokol kapsamında Ampute Futbol Ligi'ni başlattıklarını söyleyen Gülpınar, "Bu protokolle Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na senelik 560 bin TL aktarılmasını sağladık. O sayede bu günlere ulaştık" dedi. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada