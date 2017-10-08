AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ
Ampute Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
YARI FİNALDE POLONYA İLE KARŞILAŞTI
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Turkcell ana sponsorluğunda EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya ile karşı karşıya geldi.
AMPUTE MİLLİ TAKIM 2 GOL İLE ADINI FİNALE YAZDIRDI
Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki mücadeleye hızlı başlayan 3. dakikada Rahmi'nin golüyle ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, maçın uzatma dakikalarında millileri rahatlatan gol geldi. 50+1. dakikada sağ kanattan Rahmi'nin pasında Serkan topu ağlarla buluşturdu. Bu sonuçla Ampute Milli Takımı adını finale yazdırdı.
FİNAL MAÇINDA İNGİLTERE İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finali'nde Ampute Milli Takımı, İngiltere ile Vodafone Park'ta saat 17.30'da karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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