AMMAN'DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASINA AÇILAN ATEŞTE 2 KİŞİ YARALANDI
Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binası içinde ateş açıldı.
2 KİŞİ YARALANDI
Gelen ilk bilgilere göre olayda 2 kişi yaralandı.
Olayın saldırı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
- Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
- Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
- İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
- Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar