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amjad sabri silahlı saldırıda öldürüldü

AMJAD SABRİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ünlü müzisyen Amjad Sabri, Karaçi kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Tarih : 23 Haziran 2016, 09:23
Puan Ver : Amjad Sabri Silahlı Saldırıda Öldürüldü(8/10)5


Pakistan'ın en çok tanınan şarkıcılarından Amjad Sabri, Karaçi'de otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Hindistan ve Pakistan'daki sufilerin müziği olan Kavvali tarzında şarkılarıyla ün yapan sanatçı vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetti.Olayın ardından AFP'ye konuşan emniyet müdürü Mukaddes Haider, saldırının "Hedef seçerek adam öldürme ve terör" kapsamında incelendiğini söyledi.



64 yaşındaki Sabri hakkında geçen yıl, bir şarkısında Muhammed peygamber ve ailesinden bahsettiği için, "dine haraket" davası açılmıştı.








Etiketler: Amjad  Sabri  Silahlı  Saldırıda  Öldürüldü    haber

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