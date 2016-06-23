

Pakistan'ın en çok tanınan şarkıcılarından Amjad Sabri, Karaçi'de otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Hindistan ve Pakistan'daki sufilerin müziği olan Kavvali tarzında şarkılarıyla ün yapan sanatçı vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetti.Olayın ardından AFP'ye konuşan emniyet müdürü Mukaddes Haider, saldırının "Hedef seçerek adam öldürme ve terör" kapsamında incelendiğini söyledi.







64 yaşındaki Sabri hakkında geçen yıl, bir şarkısında Muhammed peygamber ve ailesinden bahsettiği için, "dine haraket" davası açılmıştı.