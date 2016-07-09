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AMİRAL VE BİNBAŞILARA GÖZALTI KARARI !


AMİRAL VE BİNBAŞILARA GÖZALTI KARARI !
Tarih : 09 Temmuz 2016, 11:24
Puan Ver : Amiral Ve Binbaşılara Gözaltı Kararı !(5/10)6


İzmir merkezli 10 ilde gerçekleşen operasyonda bir binbaşı gözaltına alındı, iki amiral ve üç binbaşı rapor aldığı için gözaltı kararı uygulanmadı.



Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yeni gözaltı kararları verildi. İzmir merkezli soruşturmada operasyon 10 ayrı ilde gerçekleşti.



İzmir Cumhuriyet Başssavcılığı, Askeri Casusluk davasında sahte delil üretmekle suçlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli amiraller ve binbaşıların gözaltına alınmasına karar verdi.



Anadolu Ajansı, altı muvazzaf askerden bir binbaşının gözaltına alındığını, iki amiral ve üç binbaşının rapor aldığı için gözaltına alınmadığını bildirdi.



Tümamiral M.Z.U., Tuğamiral A.A., binbaşılar K.M., A.Ö., H.Ö., R.Z., askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, eskort kızlar tarafından yapıldığı öne sürülen fişleme ve belge sızdırma suçlarını kendilerinin işlediği iddiasıyla arandıkları öğrenildi.








Etiketler: Amiral  Ve  Binbaşılara  Gözaltı  Kararı      haber

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