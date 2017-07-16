2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, yakın zamanda evlenmeyi planladığı Mesut Özil'in yatak odası için 30 milyon TL harcadı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile aşk yaşayan Amine Gülşe sevgilisinin evini yeniden düzenledi.

YAKINDA EVLENİYORLAR

Posta'da yer alan habere göre, İngiltere-Arsenal'da top koşturan Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile aşk yaşıyor. Çift yakında evlenecek.

30 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Amine Gülşe müstakbel eşinin Londra'nın Highgate bölgesindeki 46 milyon liralık villasında değişiklikler yaptı. Öncelikle yatak odasını yeniden dekore etti. Bu da yaklaşık 30 bin liraya mal oldu. Kraliçe sonra salona el attı.

ESKİ SEVGİLİNİN İZLERİ SİLİNDİ

Evdeki bu yeniliklerin sebebi ise eski sevgilinin izlerini silmek. Mesut Özil bir yıl öncesine kadar Alman popçu Mandy Capristo ile birlikteydi. Çiftin evlenmesine kesin gözle bakılıyordu.

Kaynak: haberinburada