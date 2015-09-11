En ince telefon konusunda son aylarda ciddi bir yarış söz konusu. Uzak Doğulu üreticiler arasındaki bu yarış şimdi Amerika kıtasına da yansımış görünüyor. Güney Amerika'lı BLU isimli akıllı telefon üreticisi, Amerika'nın en ince akıllı telefonunu duyurdu. BLU Vivo Air LTE modelinin detayları haberim



En ince telefon konusunda son aylarda ciddi bir yarış söz konusu. Uzak Doğulu üreticiler arasındaki bu yarış şimdi Amerika kıtasına da yansımış görünüyor. Güney Amerika'lı BLU isimli akıllı telefon üreticisi, Amerika'nın en ince akıllı telefonunu duyurdu. BLU Vivo Air LTE modelinin detayları haberimizde.



Güney Amerikalı BLU isimli akıllı telefon üreticisi, dünyanın en ince akıllı telefonlarından birini duyurdu. Vivo Air LTE olarak adlandırılan modelin kalınlığı sadece 5.1 mm. Yani sadece yarım santim diyebiliriz. Alüminyum gövdeli BLU Vivo Air LTE modeli, teknik özellikler olarak amiral gemisi modellerle yarışabilecek düzeyde değil ancak gerçekten ince.



Bu inceliğe Türkiye olarak alışığız çünkü General Mobile isimli yerli firmamız, BLU markasının ürünlerini satıyor. Yani aslında General Mobile Discovery Air isimli model, BLU Vivo Air modelinin bir versiyonu.



Söz konusu 5.1 mm kalınlık aslında daha önce görülmemiş incelikle bir kasa değil. LTE destekleyen akıllı telefonlar arasında en incesi olması dikkat çekici. BLU Vivo LTE modelinde Snapdragon 410 işlemci, 2 GB RAM ve LTE desteği dikkat çekiyor. Ekran tarafında 4.8 inç büyüklüğünde Super AMOLED 720 x 1280 çözünürlükte ekran tercih edilmiş. Arka tarafta 8 MP, ön tarafta ise 5 MP kameraya yer verilen cihazda 16 GB depolama alanı ve 2050 mAh batarya kullanılmış. BLU Vivo Air LTE, 22 Eylül tarihinde 199 Dolarlık fiyatıyla Amazon'da satışa çıkacak.



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