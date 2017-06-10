Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

amerikan özel kuvvetler askerleri el koyuyor!

AMERİKAN ÖZEL KUVVETLER ASKERLERİ EL KOYUYOR!

Filipinler'de haftalardır Marawi kentinde IŞİD'i kuşatan ordu birlikleri, bir günde 13 kayıp verdi. ABD özel kuvvetler askerleriyle kenti teröristlerden kurtaracak operasyona katılıyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:28
Puan Ver : Amerikan Özel Kuvvetler Askerleri El Koyuyor!(9/10)7


Terör örgütü IŞİD'in Adalar ülkesi Filipinler'de bir kenti işgali devam ediyor. Mayıs ayı sonunda Mindanao Adası'na saldıran teröristler, halen kentten çıkarılamadı.



Filipinler Ordusu, cuma günü Marawi kentinde gerçekleşen çatışmalarda 13 askerin öldüğünü duyurdu. Savaşın başlamasından bu yana yaşamını yitiren asker sayısı 58'e yükseldi.



Sokak savaşlarının yanında gün boyunca savaş uçakları teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombardımana tuttu, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Amerikan  Özel  Kuvvetler  Askerleri  El  Koyuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER