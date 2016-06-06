

Amerikan Ordusu, savaşlarda kendisine avantaj sağlayacak özel bir akıllı kulaklık teknolojisi geliştirdi.



Tahmin edebileceğimiz gibi, savaşlarda faydalanılan kulaklıkların öncelikli amacı kulakları korumak. Bomba, şarapnel, yüksek kalibreli silah sesleri, askerleri sağır edip, hem savaşta hem de, savaşlardan sağ kurtulurlarsa gelecekte hareket kabiliyetlerini azami dereceye indirgiyor. Elbette bu tür hasarların oluşmaması için özel kulaklıklar geliştiriliyor.



Elbette, gelişen akıllı cihaz teknolojisi; çok daha fazlasına imkan tanıyor. Söz konusu akıllı kulaklık teknolojisine TCAPS (Tactical Communication and Protective System – Taktiksel İletişim ve Koruma Sistemi) ismi verilmiş. TCAPS, askerlerin kulaklarını yüksek seslerden korumakla kalmıyor, düşük seviyeli sesleri de duyulabilir hale getiriliyor. Bunun iki amacı var: Saha komutanından gelen talimatları kolayca anlayabilmek ve hatta düşman askerlerinin, düşük seviyeli telsiz haberleşmelerine sızabilmek. Söz konusu akıllı kulaklıklar, akıllı telefon ünitesi ile birlikte kullanılarak, verimliliği maksimum düzeye taşıyor.



TCAPS temelli akıllı kulaklıklar, şimdilik sadece 20.000 Amerikan Birleşik Devletleri askerine tedarik edilmiş. Bunun sebebi de, her bir kulaklığın 2000 dolardan fazla maliyete sahip olması.



Savaşlardan nefret etsek de, TCAPS gelecek için harika imkanlar sağlıyor. Pek çok kişi, duyma zorluğu çekiyor ve mevcut işitme cihazları yeterli olmaktan çok uzakta. Savaş yerine sağlık gibi çok daha önemli bir alana yönlendirilirse, dünyadaki pek çok insanın mutluluğu ve yaşam kalitesi artabilir.