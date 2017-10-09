AMERİKAN KONSOLOSLUĞU'NUN ÖNÜ BOMBOŞ! DÜKKANLAR BİLE KAPALI
ABD'deki 'Kristof Kolomb Günü' nedeniyle Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hizmet vermedi. Konsolosluğa gelen yabancılar geri dönerken evrak işlerine yardımcı olan dükkanların da kapalı olduğu görüldü.
Amerika Birleşik Devletlerinde 'Kristof Kolomb Günü' nedeniyle Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun kapalı olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde İstanbul Başkonsolosluğuna gelen iki yabancı geri dönmek zorunda kaldı.
ABD SABAH DUYURDU
Sabah saatlerinde ABD'nin sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada "Kapalıyız. A.B.D'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu 9 Ekim 2017 günü Kristof Kolomb Günü nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.
İKİ YABANCI KAPIDAN DÖNDÜ
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen biri Irak biri de İran vatandaşı iki kişi tatil gününden haberleri olmadığını vize için geldiklerini söylediler. Başkonsolosluk çevresinde vize evrak işlerine yardımcı olan işyerlerinin de kapalı olduğu görüldü.
Amerika'da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü, 1492 yılında Amerikayı keşfeden Kristof Kolomb'u anmak amacıyla 'Columbus Günü' olarak kutlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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