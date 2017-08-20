AMERİKAN İNTERNET SİTESİ, LUKAS PODOLSKİ'Yİ MÜLTECİ ZANNETTİ
Amerikan internet sitesi, mültecilerle ilgili yaptığı haberde Galatasaraylı eski futbolcu Lukas Podolski'nin fotoğrafını kullanınca dalga konusu oldu.
Amerika'da yayın yapan Breitbart adlı haber sitesi, sığınmacılar ile ilgili yaptığı haberde Alman futbolcu Lukas Podolski'nin fotoğrafını kullandı. Breitbart adlı sitedeki haberde İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye vurulan darbe işleniyor.
FOTOĞRAFTA PODOLSKI VAR
Sığınmacıların nasıl kaçırıldığının anlatıldığı haberdeki fotoğrafta ise, eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski'nin jet-ski üzerinde zafer işareti yapan pozu bulunuyor.
FOTOĞRAF 2014'TE ÇEKİLDİ
Bu arada, sürücünün arkasında oturan Podolski'nin fotoğrafının 2014 Dünya Kupası sırasında Brezilya'da çekildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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