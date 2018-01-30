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Amerikalılar, Orlando'yu Bırakıp Beşiktaş'a Giden Larin'e Kızgın
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Amerikalılar, Orlando'yu Bırakıp Beşiktaş'a Giden Larin'e Kızgın

AMERİKALILAR, ORLANDO'YU BIRAKIP BEŞİKTAŞ'A GİDEN LARİN'E KIZGIN

Amerikalı taraftarlar, Orlando City'yi bırakıp Beşiktaş'a giden Cyle Larin'e tepkilerini sürdürüyor.

Tarih : 30 Ocak 2018, 09:40
Puan Ver : Amerikalılar, Orlando'yu Bırakıp Beşiktaş'a Giden Larin'e Kızgın(10/10)6

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı Kanadalı golcü Cyle Larin, eski kulübü Orlando City tarafında tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Larin'in sözleşme krizi özellikle Orlando City taraftarında büyük hayal kırıklığına yol açtı.

"BÜYÜK AYIP"

ABD'de yayın yapan spor sitelerinde, 'Büyük ayıp' başlıklı yazılarda Orlando City taraftarlarının kulüpte efsane olarak büyümesini bekledikleri yetenekli oyuncuya tepki gösterdikleri aktarıldı. Hatta ünlü Simpsonlar dizisinden köprülerin yandığı bir sahne ile Larin'e olan tepkiler medyaya yansıdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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