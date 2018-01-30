Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı Kanadalı golcü Cyle Larin, eski kulübü Orlando City tarafında tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Larin'in sözleşme krizi özellikle Orlando City taraftarında büyük hayal kırıklığına yol açtı.

"BÜYÜK AYIP"

ABD'de yayın yapan spor sitelerinde, 'Büyük ayıp' başlıklı yazılarda Orlando City taraftarlarının kulüpte efsane olarak büyümesini bekledikleri yetenekli oyuncuya tepki gösterdikleri aktarıldı. Hatta ünlü Simpsonlar dizisinden köprülerin yandığı bir sahne ile Larin'e olan tepkiler medyaya yansıdı.

Kaynak: haberinburada