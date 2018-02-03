Cenk Tosun İçin Şoke Eden Sözler: Buraya Alışmakta Güçlük Çekiyor
Ampute Milli Takımından Büyük Başarı! Yine Gururlandırdılar
Arsenal, Cenk Tosun'un Takımı Everton'a Gol Yağdırdı: 5-1
Ümit Özat'tan Şenol Güneş Sözleri: Bir Adam 3-5 Ayakkabının Lafını Yapar Mı
Rıdvan Dilmen'den İlginç Hakem Yorumu: Ümit Kalkavan
Ndiaye İlk Maçında Premier Lige Damga Vurdu
Ümit Özat: Devre Arası Nahoş Olaylar Oldu!
Fenerbahçe Taraftarından Yönetim İstifa Sesleri
Aykut Kocaman'dan Olay Sözler: Mete Kalkavan Bize Meydan Okudu
Psg Deplasmanda Lille'i 3-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe Evinde Gençlerbirliği İle 2-2 Berabere Kaldı
Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih Durdurulamıyor!
Hagi'den Olay Yaratan Sözler: Ülkemi Terk Etmeyi Düşünüyorum
Manchester City'ye Burnley Sürprizi!
Süper Ligde Fenerbahçe Sahasında Gençlerbirliği'ni Konuk Edecek
Antalyaspor Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
G.Saray'da Büyük Sürpriz! İşte Nagatomo'nun Forma Numarası
Tanju Çolak'tan 4 Büyüklere Mehmetçik Çağrısı
Galatasaray'ın Yeni Transferi, Terim'in Gözüne Girdi
Şili Ekibi Colo-Colo'nun Futbol Okulu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Ölü

Amerikalı Yazarlar Artık Ömer Aşık'a Şans Vermiyor: NBA Oyuncusu Değil

AMERİKALI YAZARLAR ARTIK ÖMER AŞIK'A ŞANS VERMİYOR: NBA OYUNCUSU DEĞİL

Amerikalı yazarlar, hastalığı sebebiyle uzun süredir basketbol oynayamayan Ömer Aşık'ı gözden çıkardı: Artık NBA oyuncusu değil.

Tarih : 03 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Amerikalı Yazarlar Artık Ömer Aşık'a Şans Vermiyor: Nba Oyuncusu Değil(8/10)4

Ömer Aşık'ın gerçekleşen takas sonucunda New Orleans Pelicans'tan eski takımı Chicago Bulls'a gitmesi, ABD'de yankı bulan bir gelişme oldu. Chicago Bulls, takasta Ömer Aşık ile birlikte Tony Allen, Jameer Nelson ve 2018 draft hakkını elde ederken, New Orleans Pelicans'a Nikola Mirotic'i vermişti.

"ÖMER AŞIK FAYDA SAĞLAMAZ"

Ancak Amerika'da bazı internet sitelerinde bu takasın Ömer Aşık ayağının, kulübe fayda sağlamayacağına yönelik yorumlar dikkat çekti. NBA yazarı Mark Deeks'in GivemeSport'ta kaleme aldığı yazı, en ağır eleştirilerin getirildiği makale olarak dikkat çekti.

Son dönemde oynama süreleri oldukça düşen, bunda geçen sene yakalandığı hastalığın da payı olan Ömer Aşık'ın bir oyuncu olarak işe yararlığından dolayı takıma kazandırılmış olamayacağını öne süren Deeks şu yorumları yaptı:

"ÖMER AŞIK ARTIK NBA OYUNCUSU DEĞİL"

Ömer Aşık'ın düşük beceri seviyesi yalnızca dev cüssesi ve gücü açısından mazur görülebilir. Ancak bunun dışında yalnızca ayak bağı olur. Eğer Bulls yönetimi oyuncu olarak Ömer Aşık'a bir değer atfediyorsa, ne yazık ki öyle olmadığını kısa sürede görme ihtimali yüksek. Kariyerini tekrar canlandıracağına dair görünürde emareler yok. Ömer Aşık artık NBA oyuncusu değil.

"PELICANS İYİ İŞ YAPTI"

The Ringer'daysa Paolo Uggetti imzasıyla yayınlanan haberde "New Orleans Pelicans üç yaz önce Ömer Aşık'a beş yıllık 58 milyon dolarlık sözleşme verdi. Bunun ardından basketbolcunun oynama süreleri buharlaştı. Maç başına beş dakika bile oynayamaz duruma geldi. Sadece Ömer Aşık'a ödeyecekleri paralardan kurtulmadılar, aynı zamanda play-off umutlarını destekleyecek gerekli bir parçayı takıma ilave ettiler" değerlendirmesi yapıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Amerikalı  Yazarlar  Artık  Ömer  Aşık  A  Şans  Vermiyor  Nba  Oyuncusu  Değil  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER