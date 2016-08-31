AMERİKALI ÜNLÜ ŞARKICI GÖZALTINDA
ABD'li 27 yaşındaki ünlü R&B şarkıcısı Chris Brown, Los Angeles kentinde bir kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Brown 2009 yılında eski sevgilisi Rihanna'yı dövdüğü gerekçesiyle de gözaltına alınmıştı.
Los Angeles Polis Teşkilatından (LAPD) Chris Ramirez'in açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kadının şikayeti üzerine olay yerine giden polisler, Brown'u gözaltına alarak LAPD tutukevine götürdü.
LAPD Hırsızlık-Cinayet bölümü, Brown hakkında "öldürücü silahla saldırı" suçundan soruşturma başlattı.
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