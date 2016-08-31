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amerikalı ünlü şarkıcı gözaltında

AMERİKALI ÜNLÜ ŞARKICI GÖZALTINDA

ABD'li 27 yaşındaki ünlü R&B şarkıcısı Chris Brown, Los Angeles kentinde bir kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Brown 2009 yılında eski sevgilisi Rihanna'yı dövdüğü gerekçesiyle de gözaltına alınmıştı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 11:13
Puan Ver : Amerikalı Ünlü Şarkıcı Gözaltında(0/10)


Los Angeles Polis Teşkilatından (LAPD) Chris Ramirez'in açıklamasına  göre, kimliği açıklanmayan kadının şikayeti üzerine olay yerine giden polisler,  Brown'u gözaltına alarak LAPD tutukevine götürdü.



LAPD Hırsızlık-Cinayet bölümü, Brown hakkında "öldürücü silahla  saldırı" suçundan soruşturma başlattı.








Etiketler: Amerikalı  Ünlü  Şarkıcı  Gözaltında    haber

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