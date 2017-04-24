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amerikalı fonlar istikrarı gördü

AMERİKALI FONLAR İSTİKRARI GÖRDÜ

ABD’nin trilyonlarca dolarlık portföy yöneticilerine referandum sonrası Türkiye’deki yönetim istikrarını anlattıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek...

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:46
Puan Ver : Amerikalı Fonlar İstikrarı Gördü(9/10)16


ABD'nin trilyonlarca dolarlık portföy yöneticilerine referandum sonrası Türkiye'deki yönetim istikrarını anlattıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Özellikle referandumdan ‘evet'in çıkmasıyla istikrarın pekişeceğine dair inancı onlar da taşıyorlar” dedi. Şimşek, nisan ayı sonrası Türkiye ekonomisinin hızlanacağı da söyledi.



Katıldığı IMF ve G20 toplantıları nedeniyle ABD'deki ziyareti devam eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Washington'da birçok yatırımcı grubuyla buluşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Amerika'nın bütün portföy yöneticileriyle bir araya geldik. Gerçekten trilyonlarca dolar yöneten şirketlerin temsilcileriyle buluştuk. Oradan benim edindiğim izlenim, Türkiye'ye ilişkin algı olumlu” dedi. Özellikle referandumdan ‘evet'in çıkmasıyla istikrarın pekişeceğine dair inancı ABD'li dev portföy yöneticilerinin de taşıdığının altını çizen Şimşek, “Reformların hızlanmasını tabii ki öngörüyorlar. Zaten anlattığımız hikaye de üç aşağı beş yukarı bu çerçevede. Onun için, yatırımcı ayağı inşallah önümüzdeki dönemde daha destekleyici olacak” değerlendirmesini yaptı.



 



kaynak:yeniakit










Etiketler: Amerikalı  Fonlar  İstikrarı  Gördü    haber

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