NBA'de Minnesota Timberwolves deplasmanından dönen Oklahoma City kafilesini taşıyan uçağın havadayken ciddi bir tehlike atlattığı ortaya çıktı.

Oklahoma City kafilesini taşıyan uçağa 30 bin feette seyrederken henüz belirlenemeyen bir cisim çarptı.

UÇAĞIN ÖN KISMI ÇÖKTÜ

Yaşanan şiddetli çarpma nedeniyle uçağın burun kısmında göçme meydana geldiği görülürken, yolcu ve mürettebatta herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Uçağın ağır hasar almış görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Oklahoma'lı basketbolculardan Carmelo Anthony, "Gecenin bu saatinde gökyüzünde uçağa ne çarpmış olabilir" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Kaynak: haberinburada