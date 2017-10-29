AMERİKALI BASKETBOLCULARI TAŞIYAN UÇAĞIN BURNU, ÇARPAN CİSİM NEDENİYLE İÇİNE GÖÇTÜ
Amerikalı basketbolcuları taşıyan uçağın burnu, henüz belirlenemeyen cismin çarpması sonucu içine göçtü, sporcular büyük tehlike atlattı.
NBA'de Minnesota Timberwolves deplasmanından dönen Oklahoma City kafilesini taşıyan uçağın havadayken ciddi bir tehlike atlattığı ortaya çıktı.
Oklahoma City kafilesini taşıyan uçağa 30 bin feette seyrederken henüz belirlenemeyen bir cisim çarptı.
UÇAĞIN ÖN KISMI ÇÖKTÜ
Yaşanan şiddetli çarpma nedeniyle uçağın burun kısmında göçme meydana geldiği görülürken, yolcu ve mürettebatta herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Uçağın ağır hasar almış görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Oklahoma'lı basketbolculardan Carmelo Anthony, "Gecenin bu saatinde gökyüzünde uçağa ne çarpmış olabilir" diyerek şaşkınlığını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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