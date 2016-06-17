

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki “hacker” gerginliği büyüyor. Amerika Ulusal Demokratlar Komitesi Rusya'yı başkan adaylarının kişisel verilerini çalmakla itham etti.



Medya devi ve radikal fikirleriyle tepki toplayan, Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın kampanya bilgileri, Demokratlar Komitesi'ne göre, Rus korsanlar tarafından ele geçirildi. Yetkililer, sızmanın Nisan ayı sonunda gerçekleştiğini ve kademe kademe, pek çok kişisel veriye sızdığı duyuruldu. Bunlar arasında Donald Trump'ın kampanyasını destekleyen isimler, onların e-posta hesapları ve çeşitli iletişim bilgilerine ulaşıldığı iddia edildi. Demokratlar Komitesi, diğer başkan adayına yönelik saldırılar gerçekleştiğini de iddia ediyor.



Rus hacker'lar ise iddiayı bir adım öteye taşıyarak diğer başkan adayı Hillary Clinton'ıon hesaplarına sızıldığını savundu. Federal Teşkilat, bu bilgiyi doğrulamadı.



Güvenlik firması CrowdStrike'ın üst düzey yöneticisi, Shawn Henry, ilgi çekici suçlamalarda bulundu. Shawn Henry, “Ulusal istihbarat teşkilatlarının en önemli amacı, rakip ülkelerin bilgilerine ulaşmaktır. Bir de Rusyalı bilgisayar korsanları var: Sabah kalkıp, insanların mahremiyetini düşünmeyip, tüm vatandaşlarımızın bilgileri de ele geçirmek. Bilgi güçtür, hele hele dünyadaki en büyük rakibinize karşı bir bilginiz varsa bu hazinedir. Lakin bu yapılanların, utanç verici olmadığı anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.



Söz konusu gelişmeler, henüz Dış İşleri Bakanlıkları nezninde değerlendirilmedi ve karşılıklı restleşmeler, sosyal medya hesapları ile sınırlı kaldı. Siyasi uzmanlar ise, Rusyalı hacker'ların elde ettikleri verileri, gelecekteki Amerikan Başkanına karşı koz olarak kullanacağından şüphe etmiyor.



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