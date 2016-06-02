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amerika'da sürpriz buluşma

AMERİKA'DA SÜRPRİZ BULUŞMA

Dil eğitimi almak için bir süredir Amerika'da olan Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu.

Tarih : 02 Haziran 2016, 16:41
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Kıvanç Tatlıtuğ ile 3 ay önce evlendiği Başak Dizer, Los Angeles'a gitmişti. Burada yeni satın aldıkları eve yerleşen ünlü çift, önceki gün Çağatay Ulusoy ile buluşup Los Angeles'ta gezdi.



Alışveriş yapıp yemek yiyen iki yakışıklı oyuncu, tanınmadıkları için oldukça rahat tavırlar sergiledi.



Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında ekrana gelen görüntülerde; Tatlıtuğ eşine sarıldı, sık sık öptü.








Etiketler: Amerika  Da  Sürpriz  Buluşma    haber

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