Amerika'da bir ve 4 yaşındaki iki kardeş bahçede oynadıkları sırada zehirli bir yılanın saldırısına uğradı. Evin köpeği yılanı öldürüp, kardeşleri kurtardı.

Amerika'nın Florida Eyaleti'nde yaşanan olayda, 4 ve 1 yaşındaki iki kardeş bahçede oynarken, zehirli bir yılan tarafından saldırıya uğradı. Olayı erken farkeden ailenin pitbul cinsi köpeği, yılanı ısırarak etkisiz hale getirdi. Kendisi de ısırılan Slayer isimli köpek tedavi altında.

KÖPEKLERİNİN HAVLAMASINDAN ENDİŞELENDİLER

Olay, geçtiğimiz hafta güneşli bir Pazar günü torunlarını bahçeye çıkaran Melissa Butt isimli yaşlı bir kadının çığlık sesleri duymasıyla başladı. Yaşlı kadın, torunlarının bağırmasının ardından, Posa ve Slayer isimli iki pitbull cinsi köpeklerinin de telaşlı havlamalarından birşeylerin ters gittiğini anladı. Hızla bahçeye çıkan Butt, 2 torunun kaçıştığını, köpeklerinin de kocaman bir yılanla mücade ettiğini gördü.

YARALI KÖPEK VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonradan zehirli bir çıngıraklı boğa yılanı olduğu anlaşılan hayvan aldığı darbelerle etkisiz hale geldi. Mücadele sırasında dizinden ısırılan Slayer isimli köpek acilen veterinere götürüldü. Veteriner tarafından kontrol edilen 3 yaşındaki pitbull cinsi köpeğin önemli birşeyinin olmadığı, ağrı kesici ve bulantı önleyici ilaçlar verildiği belirtildi.

"KÖPEKLERİMİZİN KAHRAMAN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

CBS Haber'e konuşan Butt, köpekleri olmasaydı, torunları zehirli yılan tarafından ısırılacak ve belki de şu anda torunlarım yaşamıyor olacaktı dedi. Paco ve Slayer isimli köpeklerin uzun süredir yanlarında olduğunu ifade eden Butt, "Köpeklerimizin birer kahraman olduğunu biliyorum çünkü torunlarımı kurtardılar. Torunlarım dev gibi bir yılanla savaşmak için çok küçükler, köpeklerimiz ve ben biraz daha geç kalsaydık, eminim ki şu an torunlarım hayatta olmayacaklardı." dedi.

FARE VE BÖCEKLERE RASTLAMIŞLAR

Butt, Slayer'in veterinerden Çarşamba günü serbest bırakılacağını ve her şeyin normale döneceğini söyledi. Evlerinin yakınlarında tarla farelerine, küçük böceklere şahit olduğunu söyleyen Butt, daha önce böyle birşeyle karşılaşmadıklarını ve bahçeleri dahil olmak üzere evlerinin dış tehlikelere dayanıklı olduğundan emin olmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada