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Amerika'da fırtınadan 15 kişi öldü! Trump söz verdi

AMERİKA'DA FIRTINADAN 15 KİŞİ ÖLDÜ! TRUMP SÖZ VERDİ

Amerika’da etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle 15 kişi hayatını kaybettiği güney bölgelere Başkan Trump’tan yardım sözü geldi.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:04
Puan Ver : Amerika'da Fırtınadan 15 Kişi Öldü! Trump Söz Verdi(7/10)14


ABD'nin güneyinde etkili olan fırtına 48 saat içinde 15 kişinin ölümüne neden oldu. Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinde meydana gelen felaket nedeniyle birçok bina yıkıldı, can kayıpları meydana geldi.



15 ÖLÜ 30 YARALI



Fırtına ve yağışlar nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.



TRUMP YARDIM SÖZÜ VERDİ



Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 milyon 800 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi.



ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardım sözü verdiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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