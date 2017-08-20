AMERİKA'DA CAMİLERE İSLAMOFOBİK MEKTUPLAR YAĞIYOR
Amerika'da son dönemde camilere islamofobik mektuplar yağıyor. Mektuplarda Müslümanların ülkeyi terk etmesi isteniyor.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kaliforniya ve ülkenin güney bölgesindeki Georgia eyaletinde bulunan dört camiye, Müslümanların ülkeyi terk etmesinin istendiği mektupların gönderildiği söylendi.
"ŞEYTANIN ÇOCUKLARI" İFADESİNE YER VERİLDİ
"Daha İyi Bir Yol için Amerikalılar" olarak imzalanan mektuplar, Kaliforniya Santa Clarita'dan posta ile gönderildi ve adres olarak 'şeytanın çocuklarına' ibaresi kullanıldı. Ortak mesajların bulunduğu mektuplarda, Müslümanların aşağılandığı ve şeytana ibadet etmekle suçlandığı görüldü. Müslümanlar için yolun sonunun göründüğünü ifade eden mektuplarda, yeni şerif ve kurtarıcı olarak gösterilen Donald Trump'ın, Amerika'yı yeniden temizleyeceğini ve bu işe ilk olarak Müslümanlardan başlayacağı vurgulanıyor. Çirkin ifadelerin bulunduğu mesajlarda, Hitlerin Yahudilere yaptıklarının aynısının Donald Trump'ın Müslümanlara uygulayacağı iddia ediliyor. Son olarak bölgeden uzaklaşmanın akıllıca bir hareket olacağı tavsiyesinde bulunuluyor.
"ÜLKE GENELİNDE MÜSLÜMANLARA NEFRET YENİDEN CANLANDI"
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Örgütü Başkan Yardımcısı İbrahim Hooper, Anadolu Ajansına verdiği demeçte, bu mektupları ülke genelinde Müslümanlara olan nefretin tekrar canlanması olarak nitelendirdi. Hooper, bu konu üzerinde gerekli incelemelerin başladığını ve ülkedeki dini ve siyasi liderlerin bu tür artan İslamofobiya karşı tepki göstermelerini beklediklerini söyledi.
ŞİDDETİN SIKLIĞI ARTTI
Donald Trump'in 8 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, ülke genelinde İslamofobi vakaları daha da arttı. Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (SPLC), nefret saldırısı raporlarının, şiddetin ve sıklığının öncekinden daha yüksek rakamlara çıktığını gösterdiğini söylüyor.
SERT KAMPANYALARIN TEMELİNDE TRUMP'IN POLİTİKALARI VAR
Radikal İslamcılığa karşı mücadele, Müslümanların ABD'ye girmesini engellemek ve Amerikan Müslümanlarını belirlemek için politikalar uygulayacağına söz vermiş olan Trump tarafından yürütülen sert mücadele kampanyasının temel taşlarından biri olmuştur.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar