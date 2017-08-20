Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kaliforniya ve ülkenin güney bölgesindeki Georgia eyaletinde bulunan dört camiye, Müslümanların ülkeyi terk etmesinin istendiği mektupların gönderildiği söylendi.

"ŞEYTANIN ÇOCUKLARI" İFADESİNE YER VERİLDİ

"Daha İyi Bir Yol için Amerikalılar" olarak imzalanan mektuplar, Kaliforniya Santa Clarita'dan posta ile gönderildi ve adres olarak 'şeytanın çocuklarına' ibaresi kullanıldı. Ortak mesajların bulunduğu mektuplarda, Müslümanların aşağılandığı ve şeytana ibadet etmekle suçlandığı görüldü. Müslümanlar için yolun sonunun göründüğünü ifade eden mektuplarda, yeni şerif ve kurtarıcı olarak gösterilen Donald Trump'ın, Amerika'yı yeniden temizleyeceğini ve bu işe ilk olarak Müslümanlardan başlayacağı vurgulanıyor. Çirkin ifadelerin bulunduğu mesajlarda, Hitlerin Yahudilere yaptıklarının aynısının Donald Trump'ın Müslümanlara uygulayacağı iddia ediliyor. Son olarak bölgeden uzaklaşmanın akıllıca bir hareket olacağı tavsiyesinde bulunuluyor.

"ÜLKE GENELİNDE MÜSLÜMANLARA NEFRET YENİDEN CANLANDI"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Örgütü Başkan Yardımcısı İbrahim Hooper, Anadolu Ajansına verdiği demeçte, bu mektupları ülke genelinde Müslümanlara olan nefretin tekrar canlanması olarak nitelendirdi. Hooper, bu konu üzerinde gerekli incelemelerin başladığını ve ülkedeki dini ve siyasi liderlerin bu tür artan İslamofobiya karşı tepki göstermelerini beklediklerini söyledi.

ŞİDDETİN SIKLIĞI ARTTI

Donald Trump'in 8 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, ülke genelinde İslamofobi vakaları daha da arttı. Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (SPLC), nefret saldırısı raporlarının, şiddetin ve sıklığının öncekinden daha yüksek rakamlara çıktığını gösterdiğini söylüyor.

SERT KAMPANYALARIN TEMELİNDE TRUMP'IN POLİTİKALARI VAR

Radikal İslamcılığa karşı mücadele, Müslümanların ABD'ye girmesini engellemek ve Amerikan Müslümanlarını belirlemek için politikalar uygulayacağına söz vermiş olan Trump tarafından yürütülen sert mücadele kampanyasının temel taşlarından biri olmuştur.

Kaynak: haberinburada