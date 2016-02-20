17 Şubat 2016 verilerine göre, Amerika Savunma Bakanlığı'nın güvenlik yaması, dört milyonu aşkın Windows 10 işletim sistemli bilgisayarda yer aldı.



17 Şubat 2016 verilerine göre, Amerika Savunma Bakanlığı'nın güvenlik yaması, dört milyonu aşkın Windows 10 işletim sistemli bilgisayarda yer aldı.



Wİndows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları gün aşırı bilgisayarınızı yükseltin şeklindeki rahatsız edici ekranlarla mücadele ederken, Windows 10 kullanıcıları çok daha garip bir problem ile yüz yüze.



Microsoft'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, güncel işletim sistemi, Amerika Savunma Bakanlığı'na ait yamalar taşıyor. Bu yamalar, en ufak bir muhalif ibareyi bile kolayca sınıflandırılabiliyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma sözcüsü ve Combatant Commands, Services Agencies, Field Activities (Saha Aktiviteleri) lideri, bahsi geçen uygulamaların, bilişim teknolojilerini üst düzeye taşıdığını savunuyor.



Amerikalı yazılım ve donanım devi, Surface tablet ve dizüstü bilgisayarların, kısa süre içinde, Savunma Bakanlığı sistemi ile senkronize olacağını vurgulamaktan kaçınmıyor.



Teknoloji dünyasının zirvesinde bulunan isim 2015 yılında 95 milyar dolar gelir elde ederken, 18 milyar dolar civarında zarar açıklamıştı. Bu rakamda en büyük pay, Windows 10'un şimdiye kadarki kayda değer başarısızlığı ve Surface, yeni nesil Xbox One konsollarının düşük satışlarına bağlanmıştı. Xbox One son dönemde satışlarını önemli ölçüde artırırken, gereksiz yere agresif pazarlama politikası Windows 10 ve dolayısıyla üretici şirketin kaybına oldu.



Amerikalı, Nokia'nın mirası sayesinde dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi konumunda bulunsa da, bu pay gün geçtikçe düşüyor ve LG, Sony, Huawei gibi firmalar, yapımcının yerini almaya hazırlanıyor.



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