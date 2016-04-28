

Amerika Kongresi, NSA'ya (National Security Agency – Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı) Amerikan vatandaşlarının kişisel mahremiyeti hakkında bir soru mektubu yolladı.



1952 yılında kurulan NSA (National Security Agency – Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı), belki de dünya tarihinin en tartışmalı teşkilatı. NSA; terörist örgütler ve kötü niyetli kişiler hakkında bilgileri toplarken, bazen çizgileri zorlamakla kalmıyor, o çizgileri tamamen görmezden gelebiliyor.



Ulusal Kongre, teşkilattan bazı cevaplar istedi. Teşkilat başkanı James Clapper, şu soruların yanıtlanması için 6 Mayıs 2016'ya kadar süre tanındı: Ulusal İstihbarat Edinme Projesinde kaç Amerikalı hakkında veri elde edildi? Bu Amerikalıların ne kadarı masum kişilerdi? Masum vatandaşlar, ulusal teşkilatlar tarafından nasıl bir çapraz ateşe tabi tutuldu ve haklarında soruşturma açıldı?



Elbette James Clapper ve saz arkadaşlarının bu sorulara, tatmin edici cevaplar vereceği yönünde hiçbir garanti yok. Zira, vaka fazlasıyla ürpertici. Pek çok özel sermayeli Amerikan şirketinin, NSA'nın verilerinden faydalandığı, pek çok kez Amerika ve Dünya basınında gündeme getirildi.



Lakin James Clapper ve tayfasını zorlayacak bir detaydan bahsetmemiz gerekiyor. Amerika Kongresi ve Beyaz Saray'ın, NSA'ya sağladığı, Ulusal İstihbarat Edinme Projesindeki haklar 2017 sonunda yürürlükten kalkacak. Eğer NSA, söz konusu hakların devam etmesini istiyorsa, kesinlikle Kongre ile işbirliği yapmak zorunda.



Bazı basın üyeleri bu soru mektubunu, danışıklı dövüş olarak adlandırsa da, kişisel mahremiyet alanında olumlu bir adım olduğu su götürmez bir gerçek.



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