

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in iade edilmesi için uzun süredir çağrıda bulunuyordu. 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin ne kadar zararı olduğu bir kere daha görüldü. Fethullah Gülen'in hem örgüt kurup yönetmekten hem de darbe girişiminden dolayı yargılanmasının daha yüksek sesle dile gelmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli açıklamalar geldi.











İLK AÇIKLAMA ABD DIŞİŞLERİ BAKANI JOHN KERRY'DEN GELDİ















Abd Dışişleri Bakanı John Kerry FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade edilmesiyle ilgili, iletilecek delillerin standartlara uygun olması durumunda, iade anlaşmasına uyacaklarını, aksini yapmada bir çıkarları olmadığını söyledi. John Kerry Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:







“Gülen'le ilgili biz henüz bir iade talebi almadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu önünde ABD'den Gülen'in iade edilmesini istedi. Ben, Türkiye Dışişleri Bakanı'na iadenin, uygun kanallarla yasal zeminde ve resmi olarak istenmesi gerektiğini söyledim. Bize gönderecekleri iade dosyasında, suçlama değil kanıt göndermeleri gerektiğini söyledim.







Bizim, birçok ülkedeki hukuk sistemlerine de uyan gerekli delilleri görmemiz gerekiyor. Deliller bu standartlara uyuyorsa, Türkiye ile olan iade anlaşmalarının gereğini yerine getirmemekte herhangi bir çıkarımız yoktur. Hiç resmi bir iade istenmedi. Hiç bu konuyla ilgili böyle deliller sunulmadı. Anlaşmaların önünde duracak herhangi bir şey yapmıyoruz."











ABD TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ JOHN BASS'IN FETHULLAH GÜLEN AÇIKLAMASI







Amerika'nı Türkiye büyükelçisi John Bass 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hem Fethullah Gülen'in iade edilmesi ile ilgil hem de sosyal medyada adına yazılan bazı ifadelerle ilgili kamuoyu açıklaması yaptı. John Bass'ın yazılı olarak yaptığı açıklamasında yaşanan olayları kınadığı, halkın ve hükümetin yanında yer aldığına dair açıklamalar ve geçmiş olsun mesjlarının yanında Fethullah Gülen ve örgütü ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD büyük elçisi'nin Fethullah Gülen ile ilgi yaptığı açıklama şöyle:







“ABD'de ikamet eden kişilerin darbe girişimine katılmış olma ihtimali konusunda ise ABD, darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten Türk makamlarına destek sağlama yönündeki isteğini açıkça ifade etmiştir. Türkiye'nin, ABD'de yasal olarak ikamet eden herhangi bir kişi hakkında iade talebinde bulunma kararı vermesi halinde, bu husus ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasında yer alan şartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu amaca yönelik olarak, aralarında ABD Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu ABD ve Türkiye'deki ABD hükümeti makamları, muhataplarıyla birlikte çalışmaya ve ülkelerimiz arasındaki iade anlaşmasınca belirlenen yasal ve delillerin kabulüne ilişkin standartların karşılanması için neler yapılması gerektiğini ele almaya hazırdır. İade anlaşmamızın ve ABD yasalarının, şüpheli bir şahsın başka bir ülkenin yargısına transferinden önce yerine getirilmesi gereken belirli şartlar içerdiğinin altını çizmek isterim.”















Daha sonra sosyal medyada FETÖ'cülerin kendi adına paylaşımlar yaptığını ve söylemediği sözleri yayınladığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:







“Öte yandan, şahsıma atfedilen ve Türkiye'nin demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümetine saygısızlık izlenimi uyandıran birtakım gerçek dışı sözlerin, çoğunlukla Fethullah Gülen'e sempati duyduğu düşünülen kullanıcılar tarafından sosyal medyada yayılmakta olduğundan haberdarım. Bu sözde açıklama tamamen uydurmadır ve ABD ile Türkiye arasında gerilim çıkarmak ve Türkiye'nin güvenliğini sekteye uğratmak amacıyla tasarlandığı görülmektedir.”















