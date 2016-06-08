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amerika federal bankası, dolandırıcılığı kabul etti!

AMERİKA FEDERAL BANKASI, DOLANDIRICILIĞI KABUL ETTİ!

Amerika Birleşik Devletlerinin 12 Federal Bankasından biri olan New York Federal Reserv Bankası, 81 milyon dolarlık dolandırıcılığı önce yalanladı; sonra araştırma sürecinde olduğunu belirtti, en sonunda ise kabul etti.

Tarih : 08 Haziran 2016, 10:03
Puan Ver : Amerika Federal Bankası, Dolandırıcılığı Kabul Etti!(8/10)6


Amerika Birleşik Devletlerinin 12 Federal Bankasından biri olan New York Federal Reserv Bankası, 81 milyon dolarlık dolandırıcılığı önce yalanladı; sonra araştırma sürecinde olduğunu belirtti, en sonunda ise kabul etti.



Geçtiğimiz aylarda sizinle paylaştığımız haberde, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın (Dünya Çapında Interbank Finansal Telekomünikasyon Birliği – SWIFT) güvenlik sistemlerine, hacker'larca sızıldığını ve dünyanın en büyük ülkelerindeki bankalardan, 81 milyon dolarlık meblağın, söz konusu dolandırıcılarca gasp edildiğini duyurmuştuk.



New York Federal Bankası, son ana kadar bu iddiaları reddetti. Sızan bilgiler, spam e-postalar ile SWIFT sisteminin delindiği ve 35 sahte hesap vasıtasıyla, sisteme üye Alman ve Bangladeş bankalarından, Sri Lanka ve Filipinler'deki izi sürülemeyen hesaplara 81 milyon dolar (yaklaşık 240 milyon Türk Lirası) aktarıldığı yönündeydi.



Bu haberlerin, SWIFT'e olan güveni ciddi bir şekilde sarstığının farkında olan New York Federal Bankası (söz konusu banka, sistemin kurucu üyeleri arasında), iddialarını önce yalanlamayı seçti. Ancak söz konusu doğrulama kısa süre önce geldi. Amerika New York Federal Bankası, bazı yasa dışı hesaplara ciddi bir aktarım olduğunu ama zamanında yapılan müdahaleler sayesinde, çok daha büyük çaplı bir kaybın önüne geçildiğini açıkladı. Bu açıklama nispeten doğru zira, hacker'ların başlıca hedefinin 1 milyar doları gasp etmek olduğu, geçtiğimiz aylarda teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu.



Yine de Federal Bankanın bu iddiayı ilk etapta yalanlaması, SWIFT'e karşı bir güven kırılması yaşatıyor. Sonuçta SWIFT ülkemizdeki ve dünyadaki tüm büyük bankaların tercih ettiği bir sistem.



Geçmişten bugüne League of Legends ve E-Spor








Etiketler: Amerika  Federal  Bankası  Dolandırıcılığı  Kabul  Etti    haber

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