ABD'nin Kaliforniya eyaletinin 14 noktasında başlayan ve hızla yayılan yangınlarda 15 kişi öldü. Binlerce evin kül olduğu yangınlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde iki gündür alevlerle boğuşuyor. Hızla büyüyen yangında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

EYALETTE 8 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle üç yönetim bölgesinde acil durum ilan eden Kaliforniya Valisi Jerry Brown, 5 bölgede daha acil durum ilanına imza attı. Eyaletin 14 noktasında başlayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilen yönetim bölgeleri Butte, Lake, Mendocino, Napa, Nevada, Orange, Sonoma ve Yuba olarak sıralandı.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan ve hızla yayılarak bin 500 ev ve iş yerinde tahribata, 20 binden fazla kişinin de bölgeden tahliye edilmesine neden olan orman yangınları devam ediyor.

EN AZ İKİ HASTANE VE BİNLERCE EV TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yeri de bulunuyor.

San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin "kırmızı bayrak uyarısı" yayınladı.

YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Orange yönetim bölgesi içindeki Anaheim kentinde de yangın çıktı. Anaheim'in doğusunda yer alan Anaheim Hills bölgesinde yükselen alevler birçok evin kül olmasına yol açtı. Bölgede yaşayanlar ise tahliye edildi.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak can ve mal kayıplarına neden olan yangınların çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada