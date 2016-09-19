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amerika başkanını seçiyor

AMERİKA BAŞKANINI SEÇİYOR

ABD'deki Başkanlık seçimini İsrail'den bağımsız düşünmek mümkün değildir. Obama yönetimi İsrail'in güvenliği ve uluslararası arenada tanınması için elinden geleni yaptı.

Tarih : 19 Eylül 2016, 10:09
Puan Ver : Amerika Başkanını Seçiyor(10/10)12


ABD'deki Başkanlık seçimini İsrail'den bağımsız düşünmek mümkün değildir. Obama yönetimi İsrail'in güvenliği ve uluslararası arenada tanınması için elinden geleni yaptı.



İsrail, Rusya ​ile bir sıkıntı yaşamadan Suriye topraklarında hava operasyonları yapmanın,

Hizbullah'ın kendi aleyhinde tutumunu sınırlandırmanın,​ Golan tepelerinin Suriye ile İsrail arasında sorun olma niteliğinden çıkmasının fırsatını yakalamıştır. Gayri kim tutar Siyonist İsrail'i



İsrail aynı zamanda Akdeniz'de İsrail deniz sahasından çıkaracağı gazla da enerji piyasasındaki yerini garantiledi. NATO üyesi olmasa da Büyük Stratejik Ortak olma yolunda hızla ilerliyor. Ona bu forsu sağlayan da ABD'dir. Çok güçlü lobi sistemiyle çalışan bu şeytani şebeke Arap dünyasına yaklaşarak da Hamas ve İran'la olası bir savaşta kendisine destek sağlamaya çalışıyor.








Etiketler: Amerika  Başkanını  Seçiyor    haber

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